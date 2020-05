De internationale wielerunie UCI heeft dinsdag bekendgemaakt dat er eind oktober voor het eerst een Parijs-Roubaix voor vrouwen zal worden georganiseerd. De toegevoegde 'Hel van het Noorden' is het opvallendste onderdeel van de nieuwe kalender voor het vrouwenpeloton.

De rensters zullen Parijs-Roubaix op dezelfde dag als de mannen rijden: 25 oktober. Het is nog niet precies bekend hoe vroeg en waar de vrouwen zullen starten en hoe lang de koers zal zijn.

Parijs-Roubaix was een van de weinige grote eendagskoersen waarvan nog geen vrouwenversie bestond. Bij onder meer Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is er al jaren een wedstrijd voor vrouwen op de dag dat ook de mannen koersen.

De UCI presenteerde dinsdag een vrouwenkalender met achttien koersen van 1 augustus (Strade Bianche) tot en met 8 november (laatste rit van de Madrid Challenge by La Vuelta).

De Nederlandse etappekoers Boels Ladies Tour zal worden gehouden van 1 tot en met 6 september, terwijl de Amstel Gold Race verplaatst is naar 10 oktober. De Franse eendagswedstrijd La Course is op 29 augustus, de eerste dag van de Tour de France. De Giro Rosa, de grootste etappekoers voor vrouwen, staat voor 11-19 september op de kalender.

Veel kritiek uit vrouwenpeloton op UCI

De afgelopen weken was er vanuit het vrouwenpeloton veel kritiek op de UCI, omdat de wielerbond vooral bezig leek met en communiceerde over het mannenwielrennen.

"Het is frustrerend dat er volledig voorbij de vrouwenkant wordt gekeken, terwijl deze crisis daar zeker zo hard gevoeld zal worden. Dat gevoel leeft bij mij en veel rensters", zei Iris Slappendel, de oprichter van de internationale vakbond voor rensters The Cyclists' Alliance, begin april tegen NU.nl.

De UCI sprak de afgelopen weken met onder anderen Marianne Vos, lid van de atletencommissie van de bond, en presenteerde de nieuwe vrouwenkalender dinsdag tegelijk met de nieuwe kalender voor mannen.

"We hebben een kalender samengesteld die zo coherent mogelijk is, met afwisselend eendagskoersen en etappekoersen en alle grote wedstrijden", zegt UCI-voorzitter David Lappartient.

Door de coronacrisis is de Cadel Evans Great Ocean Road Race Women van 1 februari in Australië de enige WorldTour-race die dit jaar verreden is. Alle andere races moesten worden uitgesteld.

