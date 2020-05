De internationale wielerunie UCI heeft dinsdag de aangepaste wielerkalender voor het restant van 2020 gepresenteerd. Voor alle grote rondes en monumenten zijn daarmee definitief nieuwe data gevonden, evenals voor de Amstel Gold Race.

De Tour de France wordt, zoals eerder al bekend werd gemaakt, van 29 augustus tot en met 20 september verreden. Dat betekent dat de Giro d'Italia en Vuelta a España opschuiven naar oktober en deels overlappen.

De Giro d'Italia wordt van 3 tot en met 25 oktober verreden, de Vuelta wordt van 20 oktober tot en met 8 november afgewerkt.

De Ronde van Spanje is drie dagen korter dan normaal doordat de start in Nederland niet doorgaat en telt dit jaar achttien etappes. De laatste dag van de Vuelta betekent tevens de laatste koersdag van het wielerseizoen, dat dus op 9 november ten einde is.

Ook voor de vijf monumenten is een nieuwe datum gevonden. Milaan-San Remo staat nu gepland op 8 augustus, terwijl de overige vier monumenten in oktober worden gereden.

Luik-Bastenaken-Luik staat gepland voor 4 oktober, twee weken later gevolgd door de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix is op 25 oktober en de Ronde van Lombardije op 31 oktober.

De belangrijkste wielerkoersen in 2020 8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

20-23 augustus: Nationale kampioenschappen

29 augustus-20 september: Tour de France

20-27 september: WK

29 september-3 oktober: BinckBank Tour

3-25 oktober: Giro d'Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta a España

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

AGR naar 10 oktober, WK blijven eind september

De Amstel Gold Race, de enige klassieker op Nederlands grondgebied, is naar 10 oktober verschoven en vindt dus plaats tijdens de Giro. De BinckBank Tour, een WorldTour-koers door Nederland en België, is van 29 september tot en met 3 oktober.

Ook voor de nationale en mondiale kampioenschappen is definitief ruimte gevonden. De nationale kampioenschappen moeten tussen 20 en 23 augustus plaatsvinden. De WK in het Zwitserse Martigny blijft op dezelfde plek op de kalender: 20 tot en met 27 september.

Vanwege het coronavirus besloot de UCI halverwege april alle koersen tot 1 juli te schrappen, terwijl er tot 1 augustus geen WorldTour-koersen worden gehouden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.