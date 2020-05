Marianne Vos heeft maandag de eerste etappe van de digitale koers Zwift Tour for All gewonnen. De 32-jarige Nederlandse haalde vlak voor de streep de Deense Cecilie Uttrup Ludwig in. Bij de mannen eindigde Mathieu van der Poel als derde.

De openingsrit was 52,9 kilometer lang en ging over een vlak parcours op de Innsbruckring. In de vrouwenkoers stelde Vos de zege pas in de laatste 150 meter veilig.

Uttrup Ludwig sprintte nog wel naar de tweede plek, voor de Britse Leah Dixon en Anna van der Breggen.

"Ik had het zwaar tijdens de etappe, maar het was een mooie race", zei Vos in een eerste reactie. "Ik was vanochtend al nerveus en dat bleek niet zonder reden te zijn. Ik heb nog niet zoveel ervaring hiermee, maar zeker in het laatste gedeelte van de koers kreeg ik echt het gevoel dat ik een wedstrijd aan het rijden was."

Het mannenpeloton heeft de laatste weken al enkele grote virtuele koersen gereden, zoals de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Zwitserland. De Zwift Tour for All, die live wordt uitgezonden op televisie, is de eerste grote digitale wedstrijd waar ook een vrouwenversie van is.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de winnende sprint van Vos te zien.

Ovett en Morin verslaan Van der Poel

In de mannenkoers sprintte Van der Poel na 52,9 kilometer naar de derde plek. De winst ging naar de Australiër Freddy Ovett, terwijl de Fransman Emmanuel Morin als derde eindigde. De Colombiaanse topper Rigoberto Urán reed vanuit zijn huis naar de zesde plek.

Zwift Tour for All bestaat in totaal uit vijf ritten. De komende dagen staan er nog een heuveletappe (dinsdag), twee ritten voor klimmers (woensdag en vrijdag) en een vlakke rit (donderdag) op het programma.

Er wordt geen individueel algemeen klassement opgemaakt. De renners verdienen wel elke dag punten voor het ploegenklassement.

