Chris Froome merkt dat de huidige wielergeneratie nog altijd de dupe is van het slechte imago dat de sport heeft met betrekking tot doping. De viervoudig winnaar van de Tour de France is juist van mening dat het wielrennen er goed voor staat.

"Het is nu zeker vijftien jaar geleden (het Lance Armstrong-tijdperk, red.) en het gaat er nog steeds over. We moeten onszelf nog altijd verantwoorden", zegt de 34-jarige Froome volgens Cyclingnews in een interview op Instagram.

Armstrong won tussen 1999 en 2005 zeven keer op rij de Tour de France, maar de Amerikaan viel begin vorig decennium van zijn voetstuk toen bekend werd dat hij al die jaren doping gebruikte. Hij raakte al zijn Tour-zeges kwijt en ontsnapte door een miljoenenschikking aan een rechtszaak.

Mede door Armstong wordt wielrennen nog altijd sterk geassocieerd met doping, merkt Froome. "Dat tijdperk heeft de sport veel schade toegebracht, maar ik geloof erin dat er een bladzijde is omgeslagen. Als het wielrennen niet was veranderd, had ik nooit vier keer de Tour de France kunnen winnen."

'Lastig om met negativiteit om te gaan'

Froome is een van de renners die zich door grote successen regelmatig moeten verantwoorden. De Brit van Team INEOS won niet alleen vier keer de Tour, maar heeft ook eindzeges in de Vuelta a España (2011 en 2017) en de Giro d'Italia (2018) op zijn naam staan.

"Het is soms lastig om met de negativiteit om te gaan en continu dezelfde vragen te moeten beantwoorden van critici die geen enkele prestatie geloofwaardig vinden. Maar aan de andere kant kunnen we ook niet veel doen", aldus Froome, die begin dit jaar zijn rentree maakte na zijn zware valpartij van vorig jaar.

"We moeten ons er voor afsluiten in de wetenschap dat we het juiste doen, want we hebben niks te verbergen. Nu moeten we elke dag laten weten waar we zijn om op doping getest te kunnen worden, dus de sport is nu op een veel betere plek dan vroeger."