UAE Emirates-ploegleider Allan Peiper maakt zich zorgen over de geestelijke gezondheid van wielrenners tijdens de coronacrisis. Velen mogen door de lockdown in hun land niet naar buiten en kunnen dus niet optimaal trainen.

"De geestelijke gezondheid van de renners is een probleem. Er wordt niet heel veel over gesproken, maar ik denk dat een goede geestelijke gezondheid belangrijker is dan weer echt kunnen trainen", zegt Peiper zaterdag in gesprek met Cyclingnews.

Het wielrennen wordt net als bijna alle andere sporten geteisterd door het coronavirus. Alle WorldTour-wedstrijden tot augustus zijn afgelast, waardoor de renners zich de komende tijd nog moeten zien te vermaken op de hometrainer.

"De meeste renners zitten al een hele tijd vast in hun huis, hun doelen voor dit jaar zijn weg en dat heeft invloed op hun geestelijke gezondheid. Wij houden dat scherp in de gaten en bieden waar nodig hulp", aldus Peiper.

'Velen zullen ook bang zijn geworden'

De meest aansprekende wedstrijden die tot augustus op het programma stonden, zoals de Tour de France en de Giro d'Italia, zullen waarschijnlijk later dit jaar worden ingehaald. De UCI presenteert dinsdag de nieuwe kalender.

"De renners willen graag weer naar buiten gaan om te trainen, maar velen zullen ook bang zijn geworden. Ze maken zich ongerust over hun contract en ook over wanneer zij weer een kans krijgen om zichzelf te laten zien", vertelt Peiper.

"Zelfs als renners al een contract hebben voor volgend jaar, dan kan hun team omvallen. Of zullen ze minder gaan verdienen. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Het is te hopen dat de situatie weer snel normaal wordt."

