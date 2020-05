Bjarne Riis heeft vol ergernis gereageerd op uitspraken van Team INEOS-ploegleider Dave Brailsford over de Tour de France. De mede-eigenaar van de Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling vindt zijn Britse collega zelfzuchtig.

Brailsford liet onlangs weten dat hij Team INEOS zou terugtrekken voor de Tour van later dit jaar als hij het gevoel heeft dat de situatie vanwege het coronavirus onveilig is.

"Ik kan me daar niet in vinden. Het is niet aan hem om zo'n beslissing te nemen, maar aan overheden en organisatoren. Ik ken Tour-baas Christian Prudhomme heel goed en hij zou de Tour echt niet door laten gaan als het onveilig is", zegt Riis tegen onder meer Cyclingnews.

"Juist nu moet iedereen in het wielrennen samenwerken. We moeten doen wat het beste is voor de sport en niet alleen aan onszelf denken. Daarom ben ik niet blij met de uitspraken van Brailsford. Het is egoïstisch."

Riis keerde begin dit jaar bij NTT Pro Cycling terug in de wielersport. Hij won de Tour van 1996, al gaf hij later toe doping te hebben gebruikt. Ook als ploegleider werd Riis later in verband gebracht met dopingpraktijken, maar hij heeft altijd ontkend.

De Tour de France van dit jaar zou eind juni van start gaan, maar dat is met minstens twee maanden uitgesteld. Frankrijk is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.