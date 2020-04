De WK mountainbike zal dit jaar definitief niet in het Duitse Albstadt worden gehouden, zo heeft de UCI donderdag bekendgemaakt. Mathieu van der Poel hoopte bij dat toernooi een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel.

De UCI meldt in een verklaring nog wel op zoek te zijn naar alternatieve data. "We zullen er alles aan doen de WK toch nog in 2020 af te kunnen werken. Hier zal binnenkort meer duidelijkheid over komen", schrijft de mondiale wielerunie.

Eind maart liet de Duitse organisatie al weten dat de WK niet op de originele data (25 tot en met 28 juni) door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. In de afgelopen maand is nog gezocht naar andere plekken op de kalender, maar die zijn dus niet gevonden.

De WK mountainbike gold in eerste instantie als een belangrijke voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio, maar dat evenement werd een maand geleden al uitgesteld tot 2021.

Van der Poel wil wereldkampioen in drie disciplines worden

Mathieu van der Poel hoopte in de Duitse plaats zijn collectie regenboogtruien aan te vullen. In 2018 werd hij derde bij de WK in het Zwitserse Lenzerheide. Vorig jaar sloeg hij de wereldkampioenschappen in Canada over omdat hij zich op de WK op de weg richtte.

De Sportman van het Jaar 2019 hoopt in zijn carrière wereldkampioen te worden in drie wielerdisciplines. Hij won al drie keer goud bij de WK veldrijden en is de regerend Europees kampioen op de mountainbike. Van der Poel zal door het uitstel van de Spelen in ieder geval nog een extra jaar blijven mountainbiken.

