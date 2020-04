De Vuelta a España van dit jaar gaat van start in Baskenland, zo heeft de organisatie woensdag laten weten. Door het wegvallen van de start in Nederland kiest de organisatie voor een begin in eigen land. De Ronde van Spanje telt tevens niet 21, maar 18 etappes.

Eerder op de dag werd bekend dat het Nederlandse organisatiecomité (La Vuelta Holanda) het niet zag zitten om de start van de grote wielerronde te organiseren, waardoor de Vuelta dit jaar niet in Nederland begint.

De organisatie van de Ronde van Spanje heeft daarom besloten om de oorspronkelijk vierde etappe (van Irún naar Santuario de Arrate) als openingsrit aan te wijzen.

De drie weggevallen etappes in Nederland worden ook niet vervangen, waardoor er dit jaar slechts achttien ritten op het programma staan. Het is voor eerst in 35 jaar dat de Vuelta uit minder dan 21 etappes bestaat. In 1985 telde de koers negentien ritten en een proloog.

"We hopen in ieder geval dat deze ongekende gezondheidscrisis snel zal worden opgelost en dat we allemaal een normaal leven kunnen hervatten, inclusief de Vuelta, die in 2021 terugkeert naar de gebruikelijke 21 etappes en twee rustdagen", zegt Vuelta-directeur Javier Guillén.

Datum start Vuelta nog onbekend

Het is nog niet bekend wanneer de Vuelta gaat beginnen. De UCI liet woensdag weten dat er op 5 mei een nieuwe wielerkalender wordt gepubliceerd.

De Nederlandse organisatie achter de Vuelta-start gaat nu onderzoeken of het in 2022 alsnog mogelijk is om de eerste etappes van de grote ronde te organiseren. Daar zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 meer over bekend worden.