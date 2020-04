De Nederlandse organisatie achter de Vuelta-start gaat onderzoeken of het in 2022 alsnog mogelijk is om de eerste etappes van de grote ronde te organiseren. La Vuelta Holanda moest de start van de Ronde van Spanje dit jaar teruggeven.

De internationale wielerunie UCI maakte twee weken geleden bekend dat de Vuelta wordt verplaatst naar het najaar, terwijl de laatste grote ronde van het jaar aanvankelijk in augustus van start zou gaan.

Voor de Nederlandse organisatie was het onmogelijk om dan eveneens meerdere etappes te verzorgen. La Vuelta Holanda gaat nu met de publieke en private partners onderzoeken of de Vuelta in 2022 alsnog in Nederland kan worden gestart. Daar zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 meer over bekend worden.

"We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken", zegt Vuelta-baas Javier Guillén.

58 Video Parcours van eerste drie Vuleta-etappes 2020 door Nederland

'Impact van Vuelta-start in najaar zou te groot zijn'

De Ronde van Spanje zou in eerste instantie op 14 augustus in Utrecht beginnen met een ploegentijdrit. Ook Den Bosch en Breda waren in het etappeschema opgenomen, waarna de laatste grote ronde van het jaar na drie Nederlandse ritten in Spanje hervat zou worden.

"Het verplaatsen van drie etappes, op drie dagen met start- en finishplaatsen op diverse plekken, bleek een brug te ver", zegt projectleider Martijn van Hulsteijn van La Vuelta Holanda. "Zo hadden we niet de beschikking over de Jaarbeurs, een onmisbare schakel. Daarnaast zijn in het najaar veel wegwerkzaamheden rondom de 34 doorkomstgemeenten. De impact zou te groot zijn."

Het is nog niet bekend waar de Ronde van Spanje in het najaar wél van start gaat. Ook zijn er nog geen data bekend. De UCI maakte onlangs alleen duidelijk dat de Vuelta na de Tour de France (29 augustus-20 september), de WK (20-27 september) én de Giro d'Italia (data onbekend) gehouden zal worden.