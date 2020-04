De Ronde van Spanje gaat dit jaar definitief niet in Nederland van start. Vanwege de coronacrisis heeft het organisatiecomité zich woensdag teruggetrokken.

De Ronde van Spanje zou op 14 augustus in Utrecht van start gaan. In de dagen daarna zouden ook Den Bosch en Breda als start- en/of finishplaats fungeren.

Omdat de Vuelta vanwege de coronacrisis en het uitstel van de Tour de France verplaatst is naar het najaar (een exacte datum is nog niet bekend), ziet het Nederlandse organisatiecomité het niet zitten om de start van de grote wielerronde te organiseren.

"Het verschuiven van de drie etappes naar het najaar blijkt technisch niet haalbaar en we hebben geconcludeerd dat er te veel onzekerheid is, ook rond de ontwikkeling van het coronavirus", zegt de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. "Een enorme teleurstelling, maar uiteraard staat de volksgezondheid altijd voorop."

58 Video Parcours van eerste drie Vuleta-etappes 2020 door Nederland

Utrecht hoopt Vuelta-start in 2022 te organiseren

In het najaar zou de Vuelta niet de beschikking kunnen krijgen over de Jaarbeurs in Utrecht, volgens het organisatiecomité een "onmisbare schakel". Bovendien zijn er in de 34 gemeentes waar de wielerkoers doorheen zou rijden veel wegwerkzaamheden gepland.

De drie Nederlandse steden gaan met de Vuelta-organisatie in gesprek om de wielerkoers in 2022 alsnog in Utrecht te laten starten. Daar moet in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid over komen. Volgend jaar start de Vuelta in het Spaanse Burgos.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.