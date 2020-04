Alejandro Valverde betreurt het dat de drie grote wielerrondes aan het einde van dit jaar gewoon drie weken duren. De Spaanse wereldtopper had liever gezien dat de Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España werden ingekort tot twee weken.

Door de coronacrisis werden de Tour en Giro onlangs uitgesteld. De UCI heeft in de voorlopige kalender de Tour (29 augustus tot en met 20 september), Giro (oktober) en Vuelta (november) kort achter elkaar ingepland, waardoor er bijna geen rustperiode is.

"Het is een heel speciaal jaar. Ik denk dat het geen zin heeft om de grote rondes drie weken te laten duren, want daardoor zullen we heel diep in het seizoen blijven koersen", zegt Valverde maandag in gesprek met Marca.

"Twee weken koers is meer dan voldoende voor de fans om te genieten van een grote ronde. En ook dan zullen de toprenners nog altijd komen bovendrijven. De beslissing is echter anders uitgevallen en dat moeten we aanvaarden."

'Hoop dat we zo snel mogelijk kunnen koersen'

Valverde zal wat betreft de grote rondes zelf meedoen aan de Tour en de Vuelta. Hij wil daarnaast de wereldtitel heroveren op de WK in Martigny, die opvallend genoeg meteen na de Tour op de rol staat, iets waar veel ploegen al kritiek op hebben geuit.

"Dat is natuurlijk allemaal niet ideaal. De voorbereiding is op deze manier nihil. Ik denk daarom ook dat vijftien dagen genoeg zijn om een grote ronde te redden, ook op economisch gebied", aldus de 40-jarige routinier.

"Ik zou de situatie zo snel mogelijk weer naar normaal willen hebben. Ik hoop dat we met de opgestelde veiligheidseisen zo snel mogelijk kunnen koersen. Anders verwacht ik een economisch zware tijd voor de wielerwereld."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.