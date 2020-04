Rohan Dennis heeft zondag zijn tweede etappezege geboekt in de virtuele Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen tijdrijden van Team INEOS was de beste in de vijfde en laatste rit.

Wout Poels ging er bij de start als een speer vandoor, maar zakte al snel weg. Dennis nam na 10 kilometer de leiding en stond die niet meer af.

In de slotfase kwam Nicolas Roche nog wel sterk opzetten, maar de Ier kon Dennis niet meer bijhalen. Roche eindigde op twaalf seconden als tweede, terwijl de Deense Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard derde werd op 38 seconden.

"Het was een stuk zwaarder dan de rit van woensdag", zei Dennis in een eerste reactie. "Ik ben vrij hard gestart en probeerde dat vol te houden. Het was niet makkelijk, dat is duidelijk."

De drie Nederlandse deelnemers - naast Poels stapten ook Bauke Mollema en Ide Schelling thuis op de rollenbank - speelden geen rol van betekenis. Mollema was de beste Nederlander op plek 28.

De uitslag van de vijfde etappe.

Tijdrijders heersen in virtuele koers

De laatste etappe van de Digital Swiss 5 ging virtueel van Camperio naar Sedrun over 36 kilometer. Met 950 hoogtemeters was het een rit met flink wat klimwerk, al blijkt de hele week al dat tijdrijders in het voordeel zijn bij de relatief korte inspanningen van het digitale wielrennen.

Dennis won woensdag ook al de eerste etappe. In de ritten twee tot en met vier deed de Australiër niet mee. De Zwitser Stefan Küng, die zondag niet deelnam, was de beste in etappe twee en vier en Roche won de derde rit.

Er werd in virtuele Ronde van Zwitserland geen algemeen klassement opgemaakt. De teams mochten elke dag drie renners opstellen en per rit doorwisselen.

