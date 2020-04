Stefan Küng heeft zaterdag de vierde etappe in de virtuele Ronde van Zwitserland gewonnen. De 26-jarige Zwitser van Groupama-FDJ maakte in de laatste kilometers een achterstand op Michael Matthews goed en boekte zo zijn tweede ritzege in de Digital Swiss 5.

Matthews pakte in het begin van de 36 kilometer lange etappe de leiding en leek geruime tijd op weg naar de overwinning. Nadat de enige twee heuvels achter de rug waren, haalde Küng de renner van Team Sunweb op het vlakke gedeelte in.

De 29-jarige Matthews eindigde in de etappe van Oberlangewegg naar Langnau nog wel als tweede, op zeven seconden achterstand van Küng. Ethan Hayter van Team INEOS completeerde het virtuele podium en gaf 44 seconden toe op de etappewinnaar.

Küng, die de rit afwerkte in een Zwitserse televisiestudio, was donderdag al de sterkste in de tweede etappe. De eerste rit werd gewonnen door Rohan Dennis. Vrijdag ging Nicholas Roche met de dagzege aan de haal.

Pim Ligthart verscheen als enige Nederlander aan de start, maar hij speelde geen rol van betekenis. Jumbo-Visma-renner Tobias Foss eindigde met een zevende plaats nog wel in de top tien. De Nederlandse wielerploeg werd naast Foss vertegenwoordigd door Amund Grøndahl Jansen en de Duitser Paul Martens.

Zondag wordt laatste rit verreden

De zogeheten Digital Swiss 5 geldt als alternatieve Ronde van Zwitserland tijdens de coronacrisis en bestaat uit vijf etappes. Er worden alleen dagwinnaars aangewezen, wat betekent dat er geen klassement is. Elke ploeg mag per etappe maximaal drie renners inzetten.

Zondag staat de laatste etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland op het programma. Voor de renners staat een bergrit over 36 virtuele kilometers van Fiesch naar Disentis te wachten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.