Nicolas Roche heeft vrijdag de derde etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland gewonnen. De 35-jarige Ier profiteerde in een bergrit optimaal van een diskwalificatie van Pierre Latour.

Latour leek op weg naar de overwinning in de 33 kilometer lange etappe met circa 1.500 hoogtemeters, maar hij verdween op de slotklim opeens van de radar. De Fransman had technische problemen met zijn hometrainer en werd door de organisatoren gediskwalificeerd.

Hierdoor kon Roche, die lange tijd achter Latour reed, onbedreigd naar de overwinning rijden op de Nufenenpass. De renner van Team Sunweb was ruim een minuut sneller dan Ilnur Zakarin en Larry Warbasse.

"Dit was een heel, heel lastige en intense koers", reageert Roche op de site van zijn ploeg. "De klim was wat langer dan ik had verwacht, de laatste drie kilometer was echt vreselijk. Maar ik ben blij ik gewonnen heb."

Roche is de eerste winnaar in deze digitale ronde die niet is gespecialiseerd in tijdrijden. Donderdag ging Stefan Küng er met de zege vandoor in de tweede etappe en een dag eerder was Rohan Dennis, de regerend wereldkampioen tijdrijden, de sterkste in de openingsrit.

Wilco Kelderman was vrijdag de enige Nederlander die in actie kwam. Hij kon zich net als onder anderen Primoz Roglic geen moment mengen in de strijd om de ereplaatsen.

Digitale koers telt nog twee etappes

De zogeheten Digital Swiss 5 geldt als alternatieve Ronde van Zwitserland tijdens de coronacrisis en bestaat uit vijf etappes. Er worden alleen dagwinnaars aangewezen, wat betekent dat er geen klassement is.

Elke ploeg mag per etappe maximaal drie renners inzetten. Voor Jumbo-Visma kwamen naast Roglic ook Sepp Kuss en Jonas Vingegaard in actie.

Zaterdag gaat de virtuele Ronde van Zwitserland verder met een 36,8 kilometer etappe met 444 hoogtemeters van Oberlangenegg naar Langnau. De slotrit staat zondag op het programma.

