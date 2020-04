De Nederlandse wielerbond KNWU en de organisatie van de NK wielrennen plannen voorlopig geen nieuwe datum voor het evenement. Wel is besloten dat Drenthe de Nederlandse kampioenschappen in 2021 sowieso mag organiseren.

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat het verbod op evenementen in Nederland vanwege het coronavirus wordt verlengd tot 1 september. De NK, die aanvankelijk eind juni gehouden zou worden en later door de internationale wielerunie UCI naar eind augustus werd verplaatst, kan daardoor niet doorgaan.

"Mocht de situatie in Nederland zich dusdanig positief ontwikkelen én blijken dat de daarvoor benodigde ruimte op de kalender beschikbaar is, dan wordt er tegen die tijd een afweging gemaakt of het mogelijk en wenselijk is om nog dit jaar een NK te organiseren", zegt algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU.

Met het schrappen van de NK wil de Nederlandse wielerbond de UCI de ruimte geven om internationale wedstrijden te plannen die eerder dit jaar niet door konden gaan. De wielerbond wil hoe dan ook Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije inhalen.

De KNWU wil er wel zeker van zijn dat Drenthe een NK kan organiseren en wijst de provincie nu al aan als gastheer voor volgend jaar. "We waren voor 2021 en 2022 in gesprek over beoogde locaties voor de nationale titelstrijd. Met de betrokken gemeenten en provincies gaan we de mogelijkheid bekijken ook deze kampioenschappen een jaar door te schuiven", zegt organisator Courage Events.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.