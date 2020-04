Stefan Küng heeft donderdag met grote overmacht de tweede etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitserse renner van Groupama-FDJ leidde van start tot finish.

Küng ging er in de vlakke rit (slechts 180 hoogtemeters) over 46 kilometer door Frauenfeld - de coureurs reden vier rondjes van 11,5 kilometer - meteen na het startsein vandoor en hield de concurrentie vervolgens relatief eenvoudig achter zich.

Achter Küng eindigde Filippo Ganna op respectabele afstand als tweede en legde Michael Matthews in een sprint-a-deux met Greg Van Avermaet beslag op de derde plaats. Moreno Hofland was op de 31e plaats de beste Nederlander.

Küng, die een gemiddelde wattage van 488 had, is de tweede tijdritspecialist die een rit wint. Woensdag was Rohan Dennis, de regerend wereldkampioen in deze discipline, de sterkste in de eerste etappe.

Vrijdag liefst 1.512 hoogtemeters op het programma

De zogeheten Digital Swiss 5 geldt als alternatieve Ronde van Zwitserland tijdens de coronacrisis en bestaat uit vijf etappes. Er worden alleen dagwinnaars aangewezen, wat betekent dat er geen klassement is.

Elke ploeg mag per etappe maximaal drie renners inzetten. Het Nederlandse Jumbo-Visma heeft naast Gesink ook Primoz Roglic, Mike Teunissen en Sepp Kuss geselecteerd voor de koers. Gesink en Kuss reden de openingsrit.

Vrijdag wacht op papier een zware derde etappe. De renners krijgen liefst 1.512 hoogtemeters (het meeste van de week) voor de kiezen in een rit over 33,1 kilometer tussen Fiesch en Nufenenpass.