Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge is besmet geweest met coronavirus. De bestuurder werd ruim zes weken geleden in het ziekenhuis opgenomen en had het fysiek moeilijk, maar is inmiddels aan de beterende hand.

"Ik heb het veertien dagen lang ongelooflijk zwaar gehad met hoge koorts en angstige momenten. De goede zorg van het medisch personeel heeft me er doorheen geholpen", schrijft Plugge woensdag op zijn LinkedIn-pagina.

"Ik ben nog steeds aan het herstellen. Wat ik meemaakte in het ziekenhuis was schokkend: de druk en de onbekende, moeilijke omstandigheden. Ik heb groot respect voor alle hulpverleners."

Plugge benadrukt dat mensen goed moeten blijven nadenken. "Hou jezelf in de hand en hou je aan de regels zolang dat nodig is. Voor jezelf, de samenleving en degenen van wie je houdt."

De directeur weet met Jumbo-Visma sportief gezien nog niet waar hij aan toe is. De Nederlandse ploeg hoopt dat de Tour de France, die onlangs naar eind augustus werd verschoven, kan doorgaan. Over de wielerkalender bestaan echter nog veel vragen.

Mogelijk worden later dit jaar ook nog onder meer de WK, de Giro d'Italia en de Vuelta a España verreden. De internationale wielerunie (UCI) hoopt ook nog ruimte te vinden voor de vijf monumenten die dit voorjaar niet doorgingen.

