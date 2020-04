Teambaas Dave Brailsford van Team INEOS vindt dat de coronacrisis duidelijk maakt dat het wielrennen toe is aan hervormingen. Volgen de Brit is de sport, zeker in de huidige situatie, te afhankelijk van de Tour de France.

"Als we één koers mogen kiezen die dit jaar sowieso doorgaat, kiezen we allemaal voor de Tour. Het is al heel lang de grootste koers op de kalender", zegt Brailsford tegen de BBC.

"Een van de uitdagingen die wielrennen met zich meebrengt is dat de inkomsten volledig afhangen van de sponsors. Sommigen zijn in het huidige klimaat effectiever dan anderen. Het is in ieders belang om het bedrijfsmodel te moderniseren."

Sponsors van de wielerploegen hebben het zwaar vanwege de coronapandemie, terwijl de salarissen van de renners gewoon doorbetaald moeten worden. Het zorgt voor zorgen bij de formaties. De Tour biedt alle partijen commercieel de meeste opties.

Volgens Brailsford moet dat anders. "Er is behoefte aan om het model tot een meer diverse variant te moderniseren en de grote rondes meer te spreiden, waardoor we niet zo afhankelijk zijn van één koers. Iedereen heeft baat bij een robuustere structuur."

De internationale wielerunie UCI heeft goede hoop dat later dit jaar nog veel koersen kunnen worden ingehaald. De Tour de France zou eind juni beginnen en werd onlangs met twee maanden verschoven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.