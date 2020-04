Rohan Dennis heeft woensdag de eerste etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden van Team INEOS reed tijdens een groot deel van de pittige rit solo aan kop en hield dat vol tot de finish.

James Whelan van EF Education First reed in het begin van de etappe vooruit en eindigde als derde in de digitale koers over 26,6 kilometer tussen Agarn en Leukerbad, met 1.192 hoogtemeters. Hij moest ook Team Sunweb-renner Nicolas Roche voor zich dulden.

Ook onder anderen Robert Gesink (Jumbo-Visma), Wilco Kelderman (Team Sunweb), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Wout Poels (Bahrain McLaren) kwamen in actie vanuit hun huis. Ze speelden geen rol van betekenis in de top; Kelderman was op plek achttien de beste Nederlander.

De zogeheten Digital Swiss 5 geldt als alternatieve Ronde van Zwitserland tijdens de coronacrisis en bestaat uit vijf etappes. Er worden alleen dagwinnaars aangewezen, wat betekent dat er geen klassement is.

Elke ploeg mag per etappe maximaal drie renners inzetten. Het Nederlandse Jumbo-Visma heeft naast Gesink ook Primoz Roglic, Mike Teunissen en Sepp Kuss geselecteerd voor de koers. Gesink en Kuss reden de openingsrit.

Donderdag volgt de tweede etappe, waarin de renners 46 virtuele kilometers afleggen met start en finish in Frauenfeld. De rit is nagenoeg vlak.

