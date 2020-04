De digitale Ronde van Zwitserland - officieel Digital Swiss 5 gedoopt - is het grootste en prestigieuste digitale wielerevenement dat voorlopig wordt georganiseerd in de coronacrisis. Hier vind je het programma, de belangrijkste deelnemers en andere belangrijke informatie.

De renners rijden de koers thuis op hun hometrainer, die verbonden is met het internet. De Digital Swiss 5 wordt live uitgezonden op televisie in Zwitserland en is in diverse landen via een livestream te volgen, in Nederland bij de NOS.

Op een tv-scherm zien de renners zichzelf live in actie, in de vorm van een avatar in het tenue van hun ploeg. Als de weg omhoog of omlaag loopt, wordt de weerstand op de hometrainer automatisch aangepast.

Kijkers kunnen op de livestream het koersverloop volgen en bovendien via webcams zien hoe de renners zich inspannen. Van ploegentactiek is geen sprake, omdat renners bijvoorbeeld niet hun kopman uit de wind kunnen houden. Ook valpartijen bestaan niet in de digitale koers.

Etappes

De Digital Swiss 5 telt vijf korte etappes van ongeveer een uur, die dagelijks om 16.00 uur beginnen. De renners rijden over een deel van het originele parcours van de Ronde van Zwitserland. Per ploeg mogen dagelijks drie renners in actie komen. Zij kunnen elkaar afwisselen, zodat een klimmer bergop rijdt en een tijdrijder een vlak deel van de etappe.

22 april, eerste etappe: Agarn-Leukerbad, 26,6 kilometer, 1.192 hoogtemeters

23 april, tweede etappe: Frauenfeld-Frauenfeld, 46 kilometer, 180 hoogtemeters

24 april, derde etappe: Fiesch-Nufenenpass, 33,1 kilometer, 1.512 hoogtemeters

25 april, vierde etappe: Oberlangenegg-Langnau, 36,8 kilometer, 444 hoogtemeters

26 april: vijfde etappe: Camperio-Disentis Sedrun, 36 kilometer, 950 hoogtemeters

Er worden alleen dagwinnaars aangewezen; de digitale koers kent geen algemeen klassement. Ook wordt er geen prijzengeld uitgekeerd.

Belangrijkste deelnemers

De zestien deelnemende WorldTour-ploegen stellen zo'n tien tot twintig renners op, die ieder een klein deel van de koers zullen rijden. Dit zijn de belangrijkste deelnemers.

AG2R: Romain Bardet, Pierre Latour, Alexis Vuillermoz, Mathias Frank

Bahrain McLaren: Matej Mohoric, Wout Poels, Pello Bilbao, Sonny Colbrelli

BORA-hansgrohe: Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, Lukas Pöstlberger, Lennard Kämna

CCC Team: Greg van Avermaet, Ilnur Zakarin, Simon Geschke, Michael Schär

Deceuninck-Quick-Step: Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Bob Jungels, Zdenek Stybar

Education First: Simon Clarke, Moreno Hofland, Magnus Cort

Groupama-FDJ: David Gaudu, Stefan Küng, Sébastian Reichenbach

Israel Start-up: André Greipel, Davide Cimolai, Rick Zabel, Daniel Navarro

Lotto Soudal: Tim Wellens, Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst

Mitchelton-SCOTT: Esteban Chaves, Mikel Nieve, Adam Yates

Movistar: José Joaquin Rojas, Jurgen Roelandts, Nelson Oliveira

NTT: Edvald Boasson Hagen, Victor Campenaerts, Roman Kreuziger, Louis Meintjes

Jumbo-Visma: Robert Gesink, Mike Teunissen, Prioz Roglic, Pascal Eenkhoorn

Sunweb: Wilco Kelderman, Michael Matthews, Nicholas Roche

Total Direct Énergie: Pim Ligthart, Rein Taaramae, Lilian Calmejane

Trek-Segafredo: Bauke Mollema, Koen de Kort, Vincenzo Nibali, Mads Pedersen