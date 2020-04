Wilco Kelderman is blij dat hij woensdag weer eens kan koersen, al is het vanuit zijn eigen garage. De 29-jarige renner doet mee aan de eerste etappe van virtuele Ronde van Zwitserland, dat met vijf ritten, vijftien WorldTour-teams aan de start en live-uitzendingen in tientallen landen het meest ambitieuze digitale wielerproject tot nu toe is.

"Ik denk dat het heel goed is dat dit soort koersen worden georganiseerd om deze periode zonder echte wedstrijden te vullen", zegt Kelderman in gesprek met NU.nl. "Het is hartstikke leuk voor sponsors en fans, voor iedereen die het wielrennen mist. Mensen snakken toch naar sport op tv, dan is dit een mooi initiatief."

De Digital Swiss 5, zoals de race officieel heet, wordt van woensdag tot en met zondag gehouden als alternatief voor de 'echte' Ronde van Zwitserland, die vanwege de coronacrisis is afgelast. Elke dag stellen de negentien deelnemende teams drie renners op. Er mag per etappe worden doorgewisseld, waardoor klimmers bijvoorbeeld ingezet kunnen worden op een lastig parcours.

De ritten zijn 26,6 tot 46 kilometer lang en worden door de renners thuis gereden via het digitale platform ROUVY. Met onder anderen Bauke Mollema, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Vincenzo Nibali en wereldkampioen Mads Pedersen heeft de organisatie grote namen gestrikt.

Kelderman wilde ook graag meedoen. "Het is mentaal lekker om even iets te hebben dat voor afleiding kan zorgen. Het is toch lastig als je traint zonder doel, dan is het eigenlijk alleen maar een beetje fietsen om je conditie te onderhouden."

Het schema van de Digital Swiss 5.

Kelderman moest internet wat sneller maken

Kelderman heeft het afgelopen jaar door blessureleed noodgedwongen al veel ervaring opgedaan met fietsen op de rollenbank. De renner van Team Sunweb is een jaar geleden verhuisd en heeft nu in zijn garage een mooie set-up met een smarttrainer, televisie, matje en ventilator.

Het enige wat hij nog niet had, was supersnel internet. "Afgelopen weekend hebben we testritjes gedaan met de ploeg en toen merkte ik dat mijn internetverbinding niet al te best was. Dus ik heb maar even een wifirepeater aangeschaft."

Daardoor kon Kelderman dinsdagochtend zonder problemen meedoen aan een testrace van de Digital Swiss 5. "De beelden zagen er best leuk uit. Deze techniek staat natuurlijk nog relatief in de kinderschoenen, het is nu nog vooral een tijdrit waarbij er niet echt sprake is van tactiek zoals in een normale koers. Maar ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om dit verder uit te breiden en het nog interessanter te maken."

Een voorproefje van de Digital Swiss 5.

'Belangrijk om iets terug te doen voor sponsors'

Voorlopig prijst Kelderman zich al gelukkig met deze opzet. De nummer zeven van de Vuelta a España van vorig jaar weet ook dat wielerploegen zeer afhankelijk zijn van hun sponsors en dat teams daarom flink in de problemen kunnen komen door de coronacrisis. Tot 1 juli zal er in ieder geval niet buiten worden gekoerst.

"Het is heel belangrijk dat we iets terug kunnen doen voor onze sponsors, daarbij is alles mooi meegenomen", zegt Kelderman. "Ik hoop dat we allemaal ongeschonden uit deze crisis kunnen komen, maar ik vrees dat het wielrennen er de komende jaren nog aardig wat van gaat merken."

Hoewel de hoofdsponsor van zijn ploeg uit de hard getroffen reisbranche komt, hoort Kelderman nog geen verontrustende geluiden vanuit Team Sunweb. Maar ook voor zijn formatie is het belangrijk dat de Tour de France door kan gaan dit jaar. De grootste wielerwedstrijd ter wereld is vorige week verschoven naar de periode 29 augustus-20 september.

"Ik heb er mijn bedenkingen bij of het gaat lukken om de Tour dan te rijden, maar ik blijf positief dat het kan gebeuren. De Tour is voor iedereen in het wielrennen een heel mooie stip aan de horizon om naar uit te kijken."

