De ethische commissie van de UCI heeft maandag ex-manager Patrick Van Gansen van de Belgische vrouwenploeg Health Mate-Cyclelive schuldig bevonden aan het overtreden van de ethische regels.

Van Gansen kwam vorig jaar negatief in het nieuws nadat meerdere rensters van Health Mate-Cyclelive bij de ethische commissie van de internationale wielerunie een klacht hadden ingediend over grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Daarop stelde de ethische commissie van de UCI in samenwerking met een extern bureau een onderzoek in naar Van Gansen. De wielerbond meldt maandag in een persbericht dat de Belg regels heeft overtreden.

De ethische commissie van de UCI pleit voor een straf voor Van Gansen en heeft het rapport doorgestuurd naar de disciplinaire commissie van de bond, die uiteindelijk moet overgaan tot eventuele vervolging.

Oud-renster Tara Gins deed onlangs in een open brief een boekje open over Van Gansen. "Hij verhief vaak zijn stem en werd verbaal agressief tot het punt dat rensters zich oncomfortabel voelden en bang werden", zo schreef zij onder meer.

Van Gansen heeft de aantijgingen altijd ontkend en liet eerder weten een klacht te zullen indienen wegens laster en eerroof. Health Mate-Cyclelive werd eind 2019 vanwege de affaire opgedoekt nadat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken.