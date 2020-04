Een flink aantal renners - amateurs én profs - heeft zondag, op de dag dat de 'echte' Amstel Gold Race verreden had moeten worden, meegedaan aan de eerste virtuele toerversie van de Limburgse klassieker. Tom Dumoulin reed de 26 kilometer vanuit een vakantiehuisje boven op de Cauberg.

Dumoulin was door de organisatie naar het vakantiepark gehaald om er zeker van te zijn dat in ieder geval één renner altijd beeld en geluid had voor de livestream.

De Limburger was niet de enige grote naam die via het digitale platform Bkool de finale van de Amstel Gold Race aflegde, met daarin de heuvels Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en Cauberg. Ook (oud-)renners Leontien van Moorsel, Chantal Blaak, Niki Terpstra en Marianne Vos, olympisch kampioen shorttrack Suzanne Schulting en bekende Nederlanders als René Froger, Olcay Gulsen en Winston Gerstanowitsch stapten op hun fietstrainers.

Zo zag de digitale versie van de Amstel Gold Race eruit. (Foto: Amstel Gold Race)

Enkele duizenden deelnemers aan toerversie

Volgens de organisatie waren er in totaal "enkele duizenden" deelnemers. "In nog geen week tijd hebben we samen met Bkool een virtuele toerversie kunnen opzetten, we zijn de afgelopen dagen echt overweldigd met mooie positieve reacties en aanmeldingen", zegt koersdirecteur Leo van Vliet in een persbericht.

"Natuurlijk hopen we erop dat de 'echte' Amstel Gold Race en de toerversie dit jaar nog doorgang kunnen vinden. Maar gezondheid en veiligheid is het allerbelangrijkste. We zijn voor nu enorm blij met deze alternatieve invulling."

Van Vliet is met de internationale wielerunie UCI in overleg over een mogelijke nieuwe datum van de Amstel Gold Race in het najaar. Door de coronacrisis worden er tot 1 augustus in ieder geval geen WorldTour-koersen gehouden.

