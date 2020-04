Precies een jaar geleden schreef Mathieu van der Poel wielergeschiedenis door als debutant op onnavolgbare wijze de Amstel Gold Race te winnen. Een terugblik op een onvergetelijke dag in Limburg met hulp van Marcel van Hoorn, die met een foto van een emotionele Van der Poel vlak na de finish de Sportfoto van het Jaar won.

De start

Kan een tweevoudig wereldkampioen veldrijden en erkend veelwinnaar nog zijn doorbraak beleven? Misschien niet, maar 2019 is wel het jaar waarin Mathieu van der Poel ook het wegwielrennen naar zijn hand zet.

Het multitalent komt in aanloop naar de Amstel Gold Race, de laatste wedstrijd van zijn eerste klassieke voorjaar, slechts tot vijftien koersdagen, maar daarin boekt hij wel vijf zeges. En de manier waarop maakt nog meer indruk. Aanvallen op ruim 60 kilometer van de streep op weg naar de zege in Dwars door Vlaanderen, uit geslagen positie toch nog vierde worden in de Ronde van Vlaanderen, een ongekend machtsvertoon in de Brabantse Pijl; het is geen hyperbool om te zeggen dat Van der Poel in amper twee maanden tijd het wielrennen verandert.

Alle ogen zijn op 21 april 2019 dan ook gericht op de man in de nationale kampioenstrui, die de eerste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race moet worden sinds Erik Dekker in 2001.

Marcel van Hoorn heeft vroeg op de zonnige zondagochtend maar één gedachte als hij wegrijdt bij zijn huis in Heerlen: stel Van der Poel wint, stel dat hij doet wat iedere Nederlandse sportliefhebber hoopt, hoe wil ik dat dan in beeld brengen?

"Ik had het moment al helemaal in gedachte", zegt de fotograaf, die namens persbureau ANP de enige Nederlandse wielerklassieker verslaat. "Mijn collega zou bij de finish staan en ik 100 meter verderop. De vreugde na de streep, de heisa eromheen; dát is het beeld. Maar dan moet wel alles op z'n plek vallen."

Mathieu van der Poel op het startpodium voor de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

De koers

De Amstel Gold Race betekent 257 kilometer en bijna zeven uur draaien en keren over de smalle weggetjes in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. En het betekent traditioneel ook een kopgroep die een grote voorsprong krijgt in de eerste uren van de koers. Deze keer zijn er elf vluchters en zij pakken maximaal acht minuten op peloton. In die grote groep valt Van der Poel ondanks zijn driekleur en witte koersbroek nog niet op.

Van Hoorn heeft zoals altijd een route bepaald langs alle fotogenieke plekjes van het Amstel Gold Race-parcours. Op de motor rijdt hij naar de bekende Sint Hubertusmolen bij de Adsteeg, naar de Eyserbosweg, naar de Gulperberg.

De bloesem bloeit fraai op de op een na warmste Eerste Paasdag sinds de metingen in Nederland begonnen zijn, maar eigenlijk weet Van Hoorn al dat hij voor niks bezig is: "Van der Poel is het enige waar het om draait vandaag, of hij nou wint of verliest. Leuk al die sfeerplaatjes, maar ze zullen direct de prullenbak in gaan."

Het peloton rijdt langs de Sint Hubertusmolen. (Foto: Pro Shots)

De finale

De onvermijdelijke aanval van Van der Poel komt deze keer op 45 kilometer van de streep. De topfavoriet versnelt op de Gulperberg, maar hij wordt vrij snel teruggepakt. Vervolgens kan de kopman van Corendon-Circus niet mee als Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang demarreren. De Fransman en de Deen pakken bijna een minuut op de groep met Van der Poel en Dekker lijkt nog een jaar zonder opvolger te blijven.

Ruim een uur voor de verwachte finishtijd neemt Van Hoorn zijn plaats in, 100 meter na de streep in Berg en Terblijt. Rechts van hem is het dringen voor alle televisieploegen en achter hem staan er hordes fans achter een hek.

"Naast me lult een collega de oren van m'n kop, maar ik denk: nu even niet", aldus Van Hoorn. "Op zo'n moment sluit ik me helemaal af en ben ik alleen maar bezig met wat er zou kunnen gebeuren, anders kan ik niet werken."

Links van hem ziet Van Hoorn een zijstraatje, een mogelijke plek waar hij straks direct na de finish de massa kan ontlopen. Maar eerst kijkt hij recht voor zich naar een groot beeldscherm, waarop een door Van der Poel geleid groepje in de slotkilometer uit het niets de aansluiting vindt met Alaphilippe en Fuglsang. Wow, wat gaat er hier gebeuren?, denkt Van Hoorn, terwijl hij kippenvel op zijn armen krijgt en een stoot adrenaline voelt. Dit is waar hij al acht uur op wacht.

Mathieu van der Poel kan ook zelf niet geloven dat hij gewonnen heeft. (Foto: Pro Shots)

De finish

"Nee, dit is toch niet waar?", schreeuwt NOS-commentator Herbert Dijkstra. "Het is wel waar! Van der Poel wint!"

In een zelden vertoonde slotkilometer rijdt Van der Poel zelf het gat dicht naar de koplopers, trekt hij de sprint aan en komt hij hoofdschuddend als winnaar over de streep. Na een schouderklopje van de nummer twee Simon Clarke stuurt 'MVDP' naar rechts, knijpt in zijn remmen, legt zijn fiets op de grond en gaat er zelf naast liggen.

Op helikopterbeelden van vlak na de finish zie je een man in een rood hesje om zijn schouders en een fotocamera in zijn hand als eerste naast de liggende Van der Poel staan. "Het is als in een casino, je neemt een gok", zegt Van Hoorn. "Op het allerlaatste moment sprint ik naar de overkant, naar de zijstraat. Als Van der Poel 10 meter eerder op de grond valt, ben ik weg en heb ik geen foto. Maar het is een soort instinct om te weten waar je moet staan als fotograaf."

Binnen vijf seconden ontstaat er een scrum rondom de winnaar. Beveiligers, verzorgers en journalisten vormen een cirkel om Van der Poel. "Ik zit verstrikt in de kabels van NOS-verslaggever Han Kok, maar dat maakt niet uit", aldus Van Hoorn. "Van der Poel ligt vlak voor mijn neus en op dat moment weet ik dat ik bij iets heel bijzonders ben. Van der Poel lacht, schreeuwt, zucht, huilt; alle emoties komen er achter elkaar uit. Ik heb nog nooit zo dicht op de emotie van een sporter gestaan."

Terwijl Van der Poel langzaam opstaat en naar het podium wordt geleid, weet Van Hoorn al dat hij een bijzondere foto heeft gemaakt: Van der Poel van top tot teen, liggend, met zijn mond wijd open en zijn fiets naast hem. Volmaakt gelukkig.

De Sportfoto van het Jaar 2019. (Foto: ANP/Marcel van Hoorn)