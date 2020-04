Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis heeft zaterdag voor opschudding gezorgd op sociale media. De Australiër deed een aantal omstreden uitspraken over het coronavirus, waarna hij zijn account op onder meer Instagram en Twitter verwijderde.

De in Spanje woonachtige Dennis plaatste een foto op Instagram die was genomen vanuit zijn auto, met daarbij de tekst: "Dag 34 en ik heb mijn huis verlaten. COVID-19 kan mijn kont kussen, net als de quarantaine."

Het bericht van de 29-jarige Dennis leidde tot veel verontwaardigde reacties. In Spanje geldt een complete lockdown, wat inhoudt dat op straat komen zonder dat daar reden toe is strikt verboden is.

Aanvankelijk ging Dennis fel tekeer tegen een aantal mensen die hem terechtwezen. Zo zei hij tegen iemand die om excuses vroeg: "Stel je voor dat iedereen volgens jouw ideale wereld zou leven. Dan zouden we onze emoties niet meer mogen uiten."

Niet veel later verwijderde Dennis zijn accounts. Mogelijk wacht de Team INEOS-renner sancties. Zijn ploeg heeft vooralsnog niet gereageerd.

Dennis prolongeerde vorig jaar zijn wereldtitel tijdrijden. Hij zorgde twee maanden eerder al eens voor verbazing door tot ontsteltenis van zijn toenmalige ploeg Bahrain-McLaren, dat later zijn contract verscheurde, af te stappen in de Tour de France.

