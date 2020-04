Alexey Lutsenko heeft zaterdag de snelste tijd neergezet op de openingsdag van de virtuele Giro d'Italia. De Kazach van Astana was veruit de sterkste in de pittige eerste etappe over ruim 32 kilometer.

Lutsenko bereikte de finish vanaf zijn fietstrainer thuis in 44 minuten en 41 seconden. De top drie werd gecompleteerd door Elia Viviani (namens een Italiaanse gelegenheidsploeg klokte hij 48.21) en Lutsenko's Italiaanse ploeggenoot Davide Martinelli (50.23).

In het klassement wordt gekeken naar de prestaties van de twee deelnemende renners per ploeg. Het betekent dat Astana zich dankzij Lutsenko en Martinelli klassementsleider mag noemen na de eerste dag.

Namens Jumbo-Visma deden Taco van der Hoorn en de Duitser Paul Martens mee. Martens zette met de negende plek in een tijd van 54.26 de beste prestatie van de twee neer. Later in de koers volgen andere renners, onder wie Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Robert Gesink.

Zes ploegen doen mee

Bij elk van de zeven ritten in de virtuele Ronde van Italië wordt een deel van een etappe uit de echte Giro verreden. De volgende rit is woensdag, waarbij eveneens ruim 32 kilometer wordt afgelegd.

Er doen zes ploegen mee, waarbij duo's elkaar afwisselen. Naast Astana, Jumbo-Visma en de Italiaanse ploeg hebben Bahrain-McLaren, Movistar en Bardiani CF zich ingeschreven.

De echte Giro zou volgende maand verreden worden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Het is nog niet bekend of en wanneer de 103e editie van de Italiaanse rittenkoers wordt ingehaald.

