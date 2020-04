Team INEOS zal alleen aan de Tour de France deelnemen als er geen twijfels meer zijn over de veiligheid en gezondheid. Eerder deze week werd de start van de grootste wielerronde met twee maanden uitgesteld tot 29 augustus.

"We behouden ons het recht om ons terug te trekken als we dat nodig achten", zegt INEOS-teambaas Dave Brailsford vrijdag in The Guardian. "In onze planning houden we rekening met deelname, maar tegelijkertijd houden we de ontwikkeling van het coronavirus nauwgezet in de gaten."

INEOS dreigt niet te starten als organisator ASO geen "passende, intelligente en verantwoordelijke maatregelen" neemt. In maart zag de Britse formatie net als enkele andere ploegen af van deelname aan Parijs-Nice, dat net als de Tour door de ASO georganiseerd wordt.

"We kijken op dezelfde manier naar de Tour als naar Parijs-Nice", kondigde Brailsford aan. "We zullen een verstandig besluit nemen." Met Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome heft INEOS drie oud-winnaars van de Tour in zijn gelederen.

'Tour is recept voor een ramp'

Met ruim zeventienduizend dodelijke slachtoffers is Frankrijk een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen. De beslissing van de ASO om de Tour met twee maanden uit te stellen, leverde felle kritiek op van de Britse professor Devi Sridhar, een belangrijke gezondheidsadviseur van de Schotse regering in de coronacrisis.

"Dit is het recept voor een ramp", zei zij. "Renners, medewerkers en supporters uit talloze landen die zich van het ene Franse dorp naar het andere dorp verplaatsen, zijn voor het virus ideale omstandigheden om zich opnieuw massaal te kunnen verspreiden."

Volgens Sridhar is er maar één optie" "Het verstandigste besluit is om de Tour dit jaar niet te rijden. Het zou een pijnlijk besluit zijn, maar wel het beste."

