Richard Plugge is opgelucht en blij dat de Tour de France gewoon door lijkt te kunnen gaan. De directeur van Jumbo-Visma hoopt wel dat de internationale wielerunie UCI nog kritisch gaat kijken naar het WK-programma, dat nu overlapt met de Ronde van Frankrijk.

De slotrace van de Tour de France wordt volgens de nieuwe planning op zondag 20 september afgewerkt, maar die dag begint in het Zwitserse Martigny ook de WK met de tijdrit bij de mannen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat Jumbo-Visma-kopman Tom Dumoulin geen gooi zou kunnen doen naar zijn tweede wereldtitel.

De UCI benadrukte woensdag nog maar eens dat er niks zal worden veranderd aan de data van de WK en dat ook het programma 'gewoon' intact blijft. Plugge, die eerder al forse kritiek uitte op de houding van de wielerunie omtrent de WK, hoopt dat er tijdig ingegrepen wordt.

"Ik ga ervan uit dat de UCI het programma alsnog wijzigt", zegt Plugge donderdag in gesprek met NU.nl. "Volgens mij is het heel simpel: die tijdrit moet gewoon naar woensdag in plaats van de gemengde ploegentijdrit. Anders krijg je een WK zonder toppers, want die zitten allemaal nog in de Tour. En de Tour lijkt me een stukje belangrijker."

'Elke wielerkoers is mooi meegenomen'

Het lijkt sowieso een drukke periode te worden voor de renners. Na de Tour (29 augustus-20 september) en de WK (20-27 september) wil de UCI achtereenvolgens de Giro d'Italia en de Vuelta a España afwerken. In het najaar moet er ook nog ruimte worden gevonden voor de vijf monumenten die dit voorjaar werden afgelast.

"Het zal niet meevallen voor ons om die puzzel te leggen", doelt Plugge op de verdeling onder de renners. "Veel is ook nog niet duidelijk. Sommige wielerkoersen, zoals de Ronde van Zwitserland, hoeven niet opnieuw ingepland te worden en andere wedstrijden weer wel. Het is afwachten wat het betekent voor onze plannen."

"Het wordt een mooie uitdaging voor ons team om die puzzel te leggen", vervolgt hij. "Het is in ieder geval fantastisch nieuws dat de Tour de France gewoon door lijkt te kunnen gaan, al is het natuurlijk onder voorbehoud. Voor de hele wielerwereld is het zaak dat de boel weer gaat draaien en dan is elke koers mooi meegenomen. Het is fijn dat we eindelijk weer kunnen plannen."

