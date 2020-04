Joop Zoetemelk (73), Tom Dumoulin (29) en Suzanne Schulting (22) zijn de bekendste deelnemers aan de virtuele Amstel Gold Race. Die tocht wordt zondag gehouden omdat de echte koers vanwege het coronavirus niet door kan gaan.

Zoetemelk (foto) is een van de twee Nederlanders die ooit de Tour de France wist te winnen. In 1987 greep hij in de nadagen van zijn carrière de winst in de Amstel Gold Race.

Dumoulin is de beste Nederlandse renner van de huidige generatie. Hij won in 2017 de Giro d'Italia en werd een jaar later tweede in de Tour. Bij vijf deelnames aan de Gold Race kwam hij niet verder dan een twintigste plaats.

Schulting is olympisch kampioene shorttrack op de 1.000 meter. Ook andere Nederlandse shorttrackers doen mee: Sjinkie Knegt, Yara van den Kerkhof, Lara van Ruiven, Rianne de Vries, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf.

Daarnaast verschijnen ook (oud-)renners Wout Poels, Niki Terpstra, Greg Van Avermaet, Koen de Kort, Bram Tankink, Marianne Vos, Jeanne Korevaar en Sabrina Stultiens aan de start, net als prominenten uit andere sporten. Zo doen baanwielrenner Jeffrey Hoogland, pararenner Jetze Plat, BMX'er Niek Kimmann en zeilster Lilian de Geus mee.

De digitale editie van de Amstel Gold Race is een toertocht van 26 kilometer lang en bevat de beklimmingen van de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en als klapstuk de Cauberg in Valkenburg. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 of 13.00 uur. De deelnemers werken de koers thuis op een hometrainer af.