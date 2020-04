Tom Dumoulin acht zichzelf kansloos voor de eindzege in de Tour de France als hij vooraf niet op hoogtestage kan. Woensdag stelde de organisatie van de grootste wielerronde de start uit naar 29 augustus.

Dumoulin is blij dat er met de nieuwe datum duidelijkheid is. De renner van Jumbo-Visma houdt er wel rekening mee dat zijn voorbereiding vanwege de coronacrisis verre van optimaal zal zijn.

"Als ik geen hoogtestage kan doen, dan zie ik mezelf de Tour niet winnen. Het vraagt een specifieke voorbereiding om een goed klassement te rijden en een hoogtestage is daarbij noodzakelijk", zegt Dumoulin donderdag tegen Cycling News.

"Als het niet mogelijk is voor mij om op hoogtestage te gaan, dan wil ik nog steeds de Tour rijden. Maar mogelijk wel met een ander doel dan de gele trui."

Dumoulin zit tijdens de coronacrisis thuis in België, vlak over de grens bij Maastricht. Daarmee is hij in het nadeel ten opzichte van veel andere renners die in Andorra wonen. Egan Bernal, de Tour-winnaar van vorig jaar, woont in Colombia op grote hoogte.

"We moeten natuurlijk afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Maar misschien kunnen we in mei of juni weer buiten trainen. Dan kunnen renners die in de bergen wonen zich beter voorbereiden door op hoogte te trainen", denkt de 29-jarige renner.

Thuisisolatie is mentaal zwaar voor Dumoulin

De Limburger heeft inmiddels al tien maanden geen koers meer gereden, na de knieblessure die hij vorig jaar opliep. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met me. Maar het is een vreemde situatie waarin we leven."

"Ik probeer me momenteel fit te houden, maar ik train niet superhard of superlang. We weten gewoon niet wanneer we weer kunnen koersen."

De winnaar van de Giro in 2017 heeft het vooral mentaal zwaar. "Dit jaar moest mijn comebackseizoen worden. Ik wilde me herstellen nadat ik vorig seizoen een klotejaar heb gehad. Maar de hele wereld staat nu op zijn kop en dit jaar is voorlopig nog slechter dan het vorige. Dat is best moeilijk om mee om te gaan."

