Romain Bardet gaat toch de Tour de France rijden. De Franse toprenner van AG2R La Mondiale zou aanvankelijk de Ronde van Frankrijk voor het eerst in zijn carrière overslaan om mee te kunnen doen aan de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

De Tour valt doorgaans tussen de Giro en de Vuelta in, maar werd woensdag door de coronacrisis juist naar het einde van het jaar verschoven, waardoor het nu de eerste van drie grote rondes is die op het programma staat. Eerder werd al de Giro uitgesteld.

"De Tour zal het grootste sportevenement van het seizoen worden, na het afgelasten van het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het is belangrijk om dan te schitteren", zegt manager Vincent Lavenu van AG2R La Mondiale tegen Cyclingnews.

"We moeten gewoon met de sterkste ploeg aan de start staan en Romain is ontegenzeggelijk onze kopman. Het is van groot belang dat hij straks zal deelnemen aan de Tour. We spreken na de kalenderwijzigingen van een nieuwe situatie."

Bardet kent gelukkig huwelijk met Tour

De 29-jarige Bardet kent een gelukkig huwelijk met de Tour. De klassementsman stond in 2016 (tweede) en 2017 (derde) op het podium in Parijs. Hij eindigde vorig jaar slechts als vijftiende, maar won wel de bolletjestrui.

Bardet debuteerde in de 2013 in de Tour en ontbrak sindsdien nooit in 'La Grande Boucle'. Hij nam alleen in 2017 al eens deel aan de Vuelta (zeventiende plaats) en startte nog nooit in de Giro, wat er dus voorlopig ook niet van gaat komen.

De Tour, die van 27 juni tot en met 19 juli gepland stond, wordt als het veilig is verreden van 29 augustus tot en met 20 september. De Giro en Vuelta worden daarna nog afgewerkt, maar de UCI moet nog een datum bepalen voor die koersen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.