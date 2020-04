Tour de France-baas Christian Prudhomme is blij dat er een nieuwe datum is gevonden voor de Ronde van Frankrijk. De Fransman vreest dat er teams omvallen als de grootste wielerkoers dit jaar door de coronacrisis niet kan worden verreden.

"Iedereen in de wielerwereld steunde het idee, zelfs degenen die ons meestal niet mogen. Sommige teams zeiden dat ze in 2020 zouden moeten stoppen zonder de Tour. De Tour vormt daarom de basis van de herziene kalender", zegt Prudhomme woensdag tegen het Franse persbureau AFP.

De Tour zou van 27 juni tot en met 19 juli worden gehouden, maar is vanwege de uitbraak van het coronavirus verschoven naar 29 augustus tot en met 20 september. Het blijft natuurlijk nog wel onzeker of de wedstrijd op die datum wel door kan gaan. Frankrijk is zeker nog een maand in lockdown.

"We hebben voor 29 augustus gekozen om zo min mogelijk last te hebben van de pandemie. Het leek ons bovendien beter om de renners tijd te geven om in topvorm te komen. De scholen zullen nu weliswaar open zijn tijdens de Tour, maar dat zal het enorme succes niet beletten", aldus Prudhomme.

'We komen niet aan de kern van het parcours'

Prudhomme wil het parcours van de Tour, die nog nooit later dan 13 juli begon, zo weinig mogelijk wijzigen. "Het is niet uitgesloten dat we hier en daar wat zullen veranderen, maar aan de kern van het parcours komen we niet. Het zal zeker geen tweederangs Tour worden, integendeel."

"Het belangrijkste is nu dat er nieuwe data zijn, waarnaar de renners kunnen toewerken. De coureurs hadden een doel voor ogen nodig. Ik hoop dat alle ploegen die zijn uitgenodigd ook zullen deelnemen en dat ze allemaal gezond aan de start verschijnen in Nice."

Het is de bedoeling dat in aanloop naar de Tour ook nog het Critérium du Dauphiné wordt georganiseerd, maar de voorbereidingskoers op de Tour zal in dat geval waarschijnlijk in een verkorte vorm worden afgewerkt. Na de Tour staan ook nog de WK, Vuelta a España en Giro d'Italia op het programma.

