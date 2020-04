De organisatie achter de start van de Vuelta a España in Nederland houdt hoop dat de grote ronde dit jaar gewoon in Utrecht kan beginnen, ook al is die kans sinds woensdag kleiner geworden. De Ronde van Spanje zou in augustus beginnen, maar gaat nu pas in het najaar van start.

De internationale wielerunie UCI besloot woensdag de Tour de France naar 29 augustus tot en met 20 september te verplaatsen. Daarna volgt de WK in Zwitserland (20-27 september), gevolgd door de Giro d'Italia en dán pas de Vuelta.

De Ronde van Spanje kan daardoor pas in het absolute slot van 2020 worden gehouden. Het is dan ook nog niet duidelijk of de Vuelta-start ook maanden na de oorspronkelijke datum (en in de herfst) nog in Nederland kan plaatsvinden.

"Dat is heel lastig om nu te zeggen. Iedereen begrijpt dat het grote consequenties zal hebben, het is geen barbecue die je even verzet", zegt een woordvoerder van projectorganisator La Vuelta Holanda woensdag in gesprek met NU.nl.

"Er moet goed onderzocht worden of het überhaupt kan om de start later in het jaar te organiseren. We hebben altijd gezegd: we moeten even afwachten wat het voorstel van de datum wordt, dan kijken we wat er mogelijk is."

58 Video Parcours van eerste drie Vuleta-etappes 2020 door Nederland

'Spaanse organisatie onder indruk van ons'

De Ronde van Spanje zou op 14 augustus in Utrecht beginnen met een ploegentijdrit. Ook Den Bosch en Breda zijn in het etappeschema opgenomen, waarna de laatste grote ronde van het jaar na drie Nederlandse ritten in Spanje hervat zou worden.

Hoewel de kalender nu op de schop gaat en er mogelijk pas in november of december gereden kan worden, wil de Vuelta voorlopig vasthouden aan een start in Nederland. "De Spaanse organisatie wil dat heel erg graag, want ze waren onder de indruk van hoe klaar we ervoor waren", aldus de woordvoerder van La Vuelta Holanda.

"Nu het echt zeker is dat het dan niet door zal gaan, moeten we dat even verwerken. Het uitgangspunt blijft dat we heel graag dit jaar de Vuelta-start willen organiseren met z'n allen en daar gaan we alles aan doen."

Het is nog niet duidelijk wanneer de UCI uitsluitsel zal geven over de data van de Giro d'Italia en de Vuelta. De wielerunie wil dit jaar ook nog alle vijf de wielermonumenten inhalen, maar ook daar zijn nog geen data voor gevonden.

