De internationale wielerunie UCI heeft woensdag besloten om alle wielerwedstrijden tot 1 juli te schrappen, terwijl er tot 1 augustus geen WorldTour-koersen worden gehouden.

Dat betekent onder meer dat de NK wielrennen naar het weekend van 22 en 23 augustus wordt verplaatst. De nationale kampioenschappen zouden aanvankelijk van 19 tot en met 21 juni worden gehouden in Drenthe.

Verder besloot de UCI definitief om de grote voorjaarsklassiekers dit jaar hoe dan ook allemaal in te halen. Het gaat om Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Nieuwe data zijn nog niet bekend.

Eerder werd al duidelijk dat de Tour de France verschoven moest worden. De Ronde van Frankrijk staat nu van 29 augustus tot en met 20 september gepland. De Giro d'Italia volgt na de Tour de France en de Vuelta a España wordt weer na de Giro gehouden. Ook daar zijn nog geen data van bekend.

De Giro stond oorspronkelijk van 9 tot en met 31 mei op de kalender en de Vuelta van 14 augustus tot en met 6 september.

WK overlapt met Tour

De WK wielrennen in het Zwitserse Martigny behoudt de oorspronkelijke data van 20 tot en met 27 september. De wegwedstrijd voor vrouwen is op zaterdag 26 september en die van de mannen een dag later.

De eerste dag van het kampioenschap overlapt met de slotdag van de Tour, maar de UCI zegt geen concessies te willen doen aan die data of het WK-programma.

Ook aan de EK wielrennen verandert vooralsnog niets. Dat kampioenschap staat van 9 tot en met 13 augustus op het programma in het Italiaanse Trente en kan volgens de UCI gewoon doorgaan.

