De ASO heeft dinsdag bevestigd dat de Tour de France niet op de geplande startdatum van 27 juni kan beginnen. De organisator van de grootste wielerwedstrijd ter wereld hoopt dat de koers op een later moment gehouden kan worden.

"Vanwege de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden, is het niet mogelijk om de Tour de France van 2020 te houden op de data die in eerste instantie gepland waren", meldt de ASO in een verklaring aan het Duitse persbureau DPA. "We werken nu aan uitstel."

De Tour zou op 27 juni starten in Nice en op 19 juli eindigen in Parijs. Nadat president Emmanuel Macron maandagavond in een toespraak meldde dat er zeker tot half juli geen grote publieksevenementen plaats mogen vinden in Frankrijk, was het al duidelijk dat die data praktisch onmogelijk waren.

De ASO, die een Tour zonder publiek heeft uitgesloten, richt zich nu op een alternatief. "We zoeken een nieuwe plaats op de kalender", zegt de organisator tegen het Belgische persbureau Belga.

Wielerkalender wordt flinke puzzel

Het maken van een nieuwe wielerkalender zal een flinke puzzel worden voor de internationale bond UCI. Het is onduidelijk wanneer het weer veilig zal zijn om wedstrijden te houden, terwijl er nog heel veel grote koersen zijn die hopen later in het jaar ingehaald te kunnen worden.

Volgens de Spaanse krant Marca hebben de drie grote rondes een oplossing bedacht waarbij de Tour in augustus gehouden wordt, de Vuelta a España in september en de Giro d'Italia in oktober. De rondes zouden nog steeds drie weken moeten duren.

De Vuelta, die moet beginnen met drie etappes in Nederland, staat voorlopig nog gepland voor 14 augustus-6 september. De Giro was ingetekend voor mei, maar werd vorige maand al uitgesteld.

Het doorgaan van vooral de Tour is van groot belang voor de wielerploegen. Die halen hun inkomsten vooral uit sponsoring en de Ronde van Frankrijk levert verreweg de meeste aandacht op voor die geldschieters.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.