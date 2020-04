De Amstel Gold Race organiseert zondag een virtuele toertocht voor amateur- en profrenners. De enige Nederlandse wielerklassieker kan op die dag niet in het echt worden verreden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De Amstel Gold Race houdt de wedstrijd samen met wielerplatform BKool, dat onlangs al verantwoordelijk was voor de digitale versie van de Ronde van Vlaanderen, waaraan veertien profrenners meededen en Greg Van Avermaet won.

De 26 kilometer lange toertocht bevat de beklimmingen van de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en als klapstuk de Cauberg in Valkenburg aan de Geul. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 of 13.00 uur.

Een aantal profrenners hebben hun deelname aan de toertocht, die elk jaar een dag voor de profkoers op het programma staat, al toegezegd, maar er worden verder geen namen genoemd. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een hometrainer.

"We hebben er alles aan gedaan om het Amstel Gold Race-weekend toch op alternatieve wijze door te laten gaan. Met de virtuele AGR richten we ons op iedereen die de uitdaging aan wil gaan, zowel de toerfietsers als de profrenners", zegt koersdirecteur Leo van Vliet.

"Het wordt geen wedstrijd, maar een gezamenlijke toertocht. We hebben gekozen voor een parcours van 26 kilometer, dit is niet al te lang maar de uitdaging is er zeker, want de venijnige klimmetjes uit de finale van de Amstel Gold Race zitten er allemaal in."

