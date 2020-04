De start van de Tour de France is definitief uitgesteld naar eind augustus, zo bevestigt de internationale wielerunie UCI woensdag. De grootste wielerronde van het jaar zou van 27 juni tot en met 19 juli worden gehouden, maar is vanwege de coronacrisis naar 29 augustus tot en met 20 september verschoven.

De UCI meldt verder dat er tot 1 juli sowieso geen wielerwedstrijden worden verreden en tot 1 augustus geen WorldTour-koersen.

De WK wielrennen in Martigny behoudt de oorspronkelijke data, in de week na de Tour. De wegwedstrijd voor vrouwen is op 26 september en die van de mannen een dag later.

Na de WK wordt eerst de Giro d'Italia verreden en daarna nog de Vuelta a España, waardoor het wielerjaar dus veel later dan gebruikelijk zal eindigen. De UCI is voornemens om ook de grote voorjaarsklassiekers dit jaar hoe dan ook allemaal in te halen. Het gaat om Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Nieuwe data zijn nog niet bekend. De Giro stond oorspronkelijk van 9 tot en met 31 mei op de kalender en de Vuelta van 14 augustus tot en met 6 september.

Tour zonder publiek al eerder uitgesloten

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandagavond aan dat er zeker tot half juli geen grote publieksevenementen mogen plaatsvinden in Frankrijk, waardoor het uitgesloten was dat de Tour de France op de geplande datum door zou gaan.

De ASO, dat eerder al uitsloot dat de Ronde van Frankrijk zonder publiek zou worden gehouden, bevestigde dinsdag dat er gekeken zou worden naar een andere datum. De Tour zal nu dus pas eind september finishen.

Het is zeker niet de eerste keer dat een groot sportevenement niet op de geplande datum kan beginnen vanwege de coronacrisis. Eerder werden onder meer de Olympische Spelen, het EK voetbal (beide naar zomer van 2021) en Roland Garros (naar september/oktober) verschoven.

