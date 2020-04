De Tour de France gaat zo goed als zeker niet van start op de geplande datum van 27 juni. Dat valt op te maken uit de toespraak die de Franse president Emmanuel Macron maandagavond gaf over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Macron gaf aan het begin van de avond een persconferentie waarin hij onder meer meedeelde dat er zeker tot half juli geen grote publieksevenementen plaats mogen vinden.

Daarmee lijkt het doorgaan van de Tour de France van 27 juni tot en met 19 juli praktisch onmogelijk, mede omdat Tourbaas Christian Prudhomme eerder benadrukte dat een koers zonder publiek, voor zover dat al zou kunnen, voor hem geen optie is.

De kans bestaat wel dat de Tour de France later dit jaar alsnog wordt verreden. Eerder lekten er al berichten uit dat de organisatie bezig zou zijn met een verschuiving van het evenement. Tourorganisator ASO heeft maandag nog niet gereageerd op de woorden van Macron.

Het verschuiven van de Tour kan ook grote gevolgen hebben voor de rest van de wielerkalender. Op 14 augustus zou namelijk in Utrecht de Vuelta a España van start moeten gaan. Mogelijk gaan de twee grote rondes elkaar dus overlappen.

Alleen sporten achter gesloten deuren niet uitgesloten

De Franse krant Le Dauphiné Libéré gaf maandagavond te kennen dat het een telefonische bevestiging had gekregen van Macron over het uitstel van de Tour, maar trok dat bericht later weer in.

L'Equipe weet echter te melden dat tot half juli alleen sporten achter gesloten deuren mogelijk wordt toegestaan. "Technisch gezien zou dat kunnen, maar het is nog te vroeg om daarover te praten", zegt een woordvoerder van het Ministerie van Sport.

Ook Grand Prix Frankrijk lijkt voorlopig van de baan

Desondanks lijkt de kans groot dat de start van het Formule 1-seizoen opnieuw uitgesteld moet worden. Op 28 juni staat de Grand Prix van Frankrijk als voorlopig eerste race op de kalender, nadat de eerste negen grands prix al zijn geschrapt of uitgesteld.

In de Franse voetbalcompetities zal er in ieder geval tot half juli niet in volle stadions gespeeld mogen worden. Duels achter gesloten deuren zijn na 11 mei mogelijk wel toegestaan. Tot die datum blijven er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.