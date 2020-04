De Tour de France gaat definitief niet van start op de geplande datum van 27 juni. Dat bevestigde de Franse president Emmanuel Macron maandagavond tegenover de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Macron gaf aan het begin van de avond een persconferentie waarin hij onder meer meedeelde dat er zeker tot half juli geen grote publieksevenementen plaats mogen vinden.

Daarmee leek het doorgaan van de Tour de France van 27 juni tot en met 19 juli al praktisch onmogelijk en dat bevestigde Macron later tegen de organiserende krant van het Criterium du Dauphiné, normaal gesproken een van de belangrijkste voorbereidingskoersen van de Tour. Volgens de president wordt er in juli niet gekoerst in Frankrijk.

De kans bestaat wel dat de Tour de France later dit jaar alsnog door zal gaan. Eerder lekten er al berichten uit dat de organisatie bezig zou zijn met een verschuiving van het evenement. Tourorganisator ASO heeft maandag nog niet gereageerd op de woorden van Macron.

Het verschuiven van de Tour kan ook grote gevolgen hebben voor de rest van de wielerkalender. Voor 14 augustus staat de start van de Vuelta a España in Utrecht gepland. Mogelijk zouden de twee grote rondes elkaar dan overlappen.