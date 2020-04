Chris Froome heeft het gevoel dat hij vrijwel volledig hersteld is van de zware valpartij van vorig jaar. De viervoudig winnaar van de Tour de France deed zondag met een aantal ploeggenoten mee aan een virtuele koers van Team INEOS.

"Het gaat erg goed", zei de 34-jarige Froome over zijn herstel na de ruim 28 kilometer lange virtuele race. "Ik zou zelfs zeggen dat ik zo goed als compleet hersteld ben."

De Brit kwam in juni 2019 hard ten val bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Hij liep daarbij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op.

Na een lange revalidatieperiode keerde Froome in februari bij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten terug in het peloton. Na een 71e plaats in het eindklassement constateerde hij dat hij geen pijn meer had, maar wel meer wedstrijdritme nodig had.

'Ben terug bij mijn normale trainingsbelasting'

Enkele maanden later merkt hij dat hij weer op zijn oude trainingsniveau zit. "Ik ben nog steeds wat oefeningen aan het doen om de rechterkant van mijn lichaam te verbeteren, maar ik ben weer terug bij mijn normale trainingsbelasting."

Froome eindigde in de virtuele koers van INEOS als zesde op meer dan tweeënhalve minuut van winnaar Rohan Dennis. Het was de eerste keer dat hij een 'wedstrijd' reed sinds zijn optreden in de Emiraten. Door de coronacrisis traint hij momenteel thuis in Frankrijk.

"Ik ben elke dag heel druk bezig met mijn kinderen, fiets zoveel mogelijk op mijn hometrainer en doe ook veel krachttraining. We stimuleren elkaar allemaal op mentaal vlak, maar komen er wel doorheen", liet hij weten.

