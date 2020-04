Geraint Thomas gaat komende week drie halve dagen fietsen op zijn hometrainer voor het goede doel. De Tour-winnaar van 2018 wil geld ophalen om de National Health Service (NHS) in Groot-Brittannië te steunen.

INEOS, de hoofdsponsor van Thomas' ploeg, maakt tijdens de coronacrisis ontsmettingsmiddelen voor de NHS. Thomas (33) gaat geld ophalen voor dat project.

"Het zijn natuurlijk uitdagende tijden. De NHS doet geweldig werk en ons Team INEOS werkt super hard om ziekenhuizen in het hele land te ondersteunen met ontsmettingsmiddelen", zegt Thomas in een videobericht op Twitter.

"Ik wil ook een klein beetje helpen en het enige waar ik goed in ben, is fietsen", aldus de Welshman. "Daarom heb ik een sponsortocht opgezet. Ik begin woensdag om 7.30 uur in mijn garage op Zwift. Ik ga drie dagen lang twaalf uur fietsen en al het geld gaat naar NHS."

Thomas ziet op tegen lange sessies op hometrainer

Thomas ziet wel een beetje op tegen zijn lange sessies op de hometrainer. "Ik heb nooit eerder zo lang aan een stuk gefietst, dus ik ben wel een beetje nerveus. Ik zal wel aardig stram zijn aan het eind van de dag, maar het is allemaal voor een goed doel."

Thomas zendt drie dagen lang alles uit via een livestream. In de eerste uren dat de donatiewebsite is geopend, is er ruim 8.000 pond (bijna 10.000 euro) geschonken.