Organisator ASO denkt steeds nadrukkelijker aan het uitstellen van de Tour de France van dit jaar, zo valt te lezen in een door Reuters onderschepte mail naar de uitgevers van het officiële programma van de koers.

"Deze coronacrisis betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van de ASO over de race van 2020. De huidige focus ligt op uitstel tot later in de zomer in plaats van een annulering", staat er onder meer in de mail.

Le Parisien meldde eerder deze week nog dat de ASO aan alle start- en finishplaatsen heeft gevraagd of het mogelijk is om de Tour vier weken op te schuiven. Deze zou dan verreden worden van zaterdag 25 juli tot zondag 16 augustus.

De start- en finishplaatsen zouden daarmee akkoord zijn, mits de Tour met publiek wordt georganiseerd. ASO-baas Christian Prudhomme sloot dat twee weken geleden al uit, in navolging van de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu.

Tour overlapt mogelijk met Vuelta

Mocht de Tour daadwerkelijk van 25 juli tot 16 augustus worden afgewerkt, dan overlapt de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar met de Vuelta a España, die van 14 augustus tot 6 september op het programma staat.

"Dat is voor ons geen probleem. Wij zijn prima in staat om twee sterke teams op te stellen", zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma eerder op de dag al in het programma NH Radio Sportcafé.

De Tour staat nu nog op de rol van 27 juni tot 19 juli. De UCI gelastte onlangs al alle koersen tot 1 juni af door de uitbraak van het coronavirus, waardoor er een streep ging door bijvoorbeeld de Giro d'Italia. Voor deze ronde wordt een nieuwe datum gezocht.

