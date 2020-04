Wie een dezer dagen boodschappen bestelt, kan ze zomaar bezorgd krijgen door een viervoudig ritwinnaar van de Tour de France. Dylan Groenewegen houdt zich in deze crisistijd bezig met het rondbrengen van boodschappen, terwijl de topsprinter van Jumbo-Visma goede hoop heeft op een hervatting van het wielerseizoen.

Groenewegen bezorgt op eigen initiatief bij ouderen en zorgverleners die via Bezorgdezorg.nl hebben aangegeven momenteel zelf niet naar de supermarkt te kunnen. "Dat houdt me nog een beetje bezig", zegt de geboren Amsterdammer lachend tegen NU.nl.

"Trainen is wel het voornaamste om een beetje fit te blijven, maar ik heb mijn ploeg gevraagd of ik daarnaast iets kon doen. Het boodschappen rondbrengen geeft een voldaan gevoel. Normaal gesproken richt ik me op winnen, nu doe ik dit."

Het is niet zo dat Groenewegen dagelijks onderweg is met boxen van veertig kilo. "Maar eens in de zoveel tijd breng ik kleine boodschapjes of avondmaaltijden rond. Dat kan prima op de fiets. De mensen vinden het helemaal te gek en zijn heel dankbaar."

Dylan Groenewegen bezorgt mensen in deze tijd een lach met het bezorgen van boodschappen. (Foto: Twitter.com/GroenewegenD)

'Overwinningen verzachten de pijn een beetje'

Naast zijn 'bijbaan' als boodschappenkoerier houdt Groenewegen zich tijdens de coronacrisis vooral bezig met trainen, zowel in de buitenlucht als thuis. De Jumbo-Visma-renner vindt de situatie net als veel andere topsporters mentaal niet makkelijk, maar kan het overzien.

"Het is fijn dat ik dit seizoen al drie overwinningen binnen heb, dat verzacht de pijn een beetje", aldus de sprinter, die in februari twee ritten in de Ronde van Valencia won en één in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

"Verder mag ik als wielrenner nog buiten trainen en het is lekker weer. Dat scheelt ook. Ik moet wel in mijn eentje fietsen en dat is saai, maar ik mag niet klagen. Verder heb ik thuis alles voor krachttraining. Ik moet het nemen zoals het is; er zijn ergere dingen."

Dylan Groenewegen boekte in februari drie etappezeges. (Foto: Getty Images)

'Sta achter virtuele koersen'

Groenewegen wil er helemaal klaar voor zijn als het wielerseizoen later dit jaar mogelijk weer verder kan gaan. Hij gelooft erin dat er in 2020 nog een flink aantal koersen gereden kan gaan worden.

"Al is dat misschien meer gebaseerd op hoop", geeft hij toe. "In de komende twee à drie maanden zal het zeker niet lukken, maar daarna misschien wel. Hoe de kalender er dan uit gaat zien, is moeilijk te zeggen. Dan zal er heel veel in korte tijd moeten gebeuren."

Een aantal renners richt zich in afwachting van een mogelijk vervolg van het seizoen op digitale wedstrijden. Is een virtuele sprintetappe iets voor Groenewegen? "Ik sta er zeker achter. Sprinten op de Tacx (zijn fietstrainer, red.) wordt een beetje raar, want op de weg kan ik mijn lijn kiezen. Maar ik ben er denk ik wel bij als het zover komt", zegt hij.

"Je moet toch een beetje in beeld blijven, dat is voor de sponsoren ook belangrijk. Voor de ene sponsor is deze crisistijd moeilijker dan voor de andere. Bij Jumbo-Visma merken we er voorlopig gelukkig niet extreem veel van."

