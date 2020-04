De internationale wielervakbond CPA heeft vrijdag laten weten ondanks de coronacrisis niet zomaar akkoord te gaan met een verlaging van salarissen om de sport te redden. De instantie wijst op het recht van de wielrenners.

Sponsors van de wielerploegen hebben het zwaar, terwijl de salarissen van de renners gewoon doorbetaald moeten worden. De AIGCP, de belangenvereniging van professionele wielerteams, vroeg onlangs om flexibiliteit van de renners.

"We begrijpen die vraag, maar de regels moeten worden gerespecteerd. Het is niet acceptabel om de salarissen zomaar flink te verlagen, zonder een bewijs dat contracten niet kunnen worden nageleefd", zegt CPA-voorzitter Gianni Bugno in een verklaring.

"We hopen dat iedereen zal proberen de beste oplossing te vinden, zodat renners, stafleden en de rest van de wielerfamilie niet in de steek worden gelaten. We zijn bereid om te luisteren en compromissen te sluiten, maar tegelijkertijd willen we speculaties vermijden en moeilijkheden beperken."

CCC is vooralsnog het hardst getroffen door de crisis. De Poolse ploeg ontsloeg onlangs een groot deel van de stafleden en verlaagde het salaris van de renners drastisch, wat dus tegen de wens van de CPA is.

Donderdag liet de UCI al weten het financieel zwaar te hebben. De internationale wielerunie besloot onder meer om alle 130 werknemers deels of helemaal met verlof te sturen en het salaris van de topbestuurders te verlagen.

