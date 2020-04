De internationale wielerunie UCI heeft donderdag flinke financiële maatregelen genomen om de coronacrisis te overleven. De bond heeft onder meer alle werknemers met verlof gestuurd.

Alle 130 werknemers van de UCI worden deels of helemaal met verlof gestuurd, terwijl de topbestuurders een deel van hun salaris moeten inleveren. Er wordt nog onderzocht of er op meer vlakken bezuinigd kan worden.

De vele uitgestelde of geschrapte wielerkoersen kosten de UCI, die in totaal zo'n 650 verzoeken ontving voor afgelasting, veel geld. De federatie betaalt het bedrag terug dat een koers uitgeeft om deel uit te maken van de kalender.

Normaal is dat een belangrijke inkomstenbron voor de UCI, net als onder meer de commerciële activiteiten. Dat moet nu op een andere manier gecompenseerd worden.

Lappartient roept op tot eenheid

"We beleven een crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. Het raakt ons allemaal en ook de UCI wordt allesbehalve gespaard", aldus voorzitter David Lappartient.

"Het is tijd om te verenigen en ons samen te richten op herstel van onze sport. We roepen iedereen op om eensgezind, verantwoordelijk en sterk te zijn. Daarom hebben we deze drastische maatregelen moeten nemen."

Onder meer door alle voorjaarsklassiekers en de Giro d'Italia werd in de afgelopen weken een streep gezet. De Tour de France, die van 27 juni tot en met 19 juli gepland staat, gaat voorlopig wél door.

