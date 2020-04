Giro d'Italia-winnaar Richard Carapaz is zeer ontdaan door de heftige situatie in zijn thuisland Ecuador. Regelmatig duiken beelden van lichamen in de Ecuadoraanse straten op.

"Het is hartverscheurend om te zien wat er zich allemaal afspeelt in mijn land. We waren als land niet klaar voor het coronavirus, maar we zijn niet de enige daarin. Niemand was klaar voor deze crisis", zegt Carapaz woensdag tegen La Gazzetta dello Sport.

De havenstad Guayaquil is de zwaarst getroffen Ecuadoraanse plaats. De mortuaria en begraafplaatsen in Ecuador zitten vol en autoriteiten hebben moeite met het opvangen van het snel groeiende aantal overledenen.

"Ik woon 700 kilometer van Guayaquil, het is echt een economisch en toeristisch centrum. Gelukkig zijn er weinig besmettingen in mijn directe omgeving. Mijn ouders wonen in de buurt en mankeren gelukkig niets", aldus Carapaz.

64 Video Lichamen op straat in Ecuador door coronacrisis

'Lastig om nu doelen te stellen'

Carapaz, die Movistar verruilde voor Team INEOS, kan zijn zinnen niet verzetten naar het wielrennen. Er wordt tot zeker 1 juni niet gekoerst, waardoor hij ook zijn titel niet kan verdedigen in de Giro, waarvoor een nieuwe datum wordt gezocht.

"Ik onderhoud mijn conditie op de hometrainer, maar het is lastig om nu doelen te stellen. We moeten nu vooral denken aan de volksgezondheid. Ik vertrouw erop dat we op een gegeven moment weer naar een normale situatie gaan", vertelt Carapaz.

"Ik heb plannen om mensen te helpen die nu werkloos zijn, ik wil dat ze genoeg te eten hebben. Het is een klein gebaar, maar het kan wel ontzettend veel verschil maken. Als we solidair zijn, kunnen we uit deze crisis komen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.