Als het aan Tom Dumoulin ligt, begint het wielerseizoen voortaan een maand later dan gebruikelijk. Ook heeft de Limburger zo zijn ideeën wat er met de Tour de France moet gebeuren, mocht de Franse wielerronde in juli niet kunnen doorgaan.

"Ik vind dat elk seizoen een maand zou moeten opschuiven", stelt Dumoulin dinsdag bij Sporza. "Half november is het hier in Nederland en België vaak nog fantastisch weer, terwijl we half februari soms nog sneeuw hebben."

"Als we nu dit seizoen verlengen tot november, dan beginnen we in 2021 een maand later en dan houden we die periode in de toekomst aan. Dat lijkt mij fantastisch."

Het wielerseizoen in België begint traditiegetrouw eind februari of begin maart met de Omloop Het Nieuwsblad. De laatste profkoers in Nederland of België is medio oktober de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen.

'Tour misschien vlak voor Vuelta organiseren'

Door de coronacrisis zijn diverse wedstrijden dit seizoen afgelast. Onder meer door de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Giro d'Italia ging een streep.

Ook het doorgaan van de Tour de France is nog onzeker, maar 'La Grande Boucle' heeft voorlopig nog wel een plaats op de kalender. Mocht de Tour toch worden afgelast, dan stelt Dumoulin voor om twee grote rondes kort achter elkaar te houden. "Verplaatsen naar september lijkt mij niet mogelijk, maar misschien kan het wel vlak voor de Vuelta?"

Ook vindt de Jumbo-Visma-renner dat de voorjaarsklassiekers in het najaar moeten worden verreden. "In oktober en begin november", zegt hij. "Het WK houden we op zijn plaats en daarvoor rijden we dan de Tour en de Vuelta. De Giro? Dat wordt moeilijk, tenzij op hetzelfde moment als een andere grote ronde."

Zelf hoopt Dumoulin dat de Tour toch door kan gaan. "Liever nu nog onzekerheid dan al de zekerheid te hebben dat het niet doorgaat. Als de organisatie een sprankeltje hoop heeft, dan hoop ik mee."

