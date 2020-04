De organisatie van de BeNe Ladies Tour heeft besloten om het evenement dit jaar niet door te laten gaan. De koers stond van 9 tot en met 12 juli op de kalender.

"In de voorbereiding op onze vierdaagse worden we door het coronavirus geconfronteerd met zo veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding in de weg", meldt de BeNe Ladies Tour dinsdag op Facebook.

Utrecht, Roosendaal en Hulst zouden in Nederland fungeren als start en/of finishplaats. Twee andere etappes zouden in België worden verreden.

"Als organisator moeten we rekening houden met de verschillende regelgeving van twee landen. Ook het feit dat we bijna dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze internationale rittenkoers voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen op een veilige en verantwoorde manier te organiseren", meldt de organisatie.

De BeNe Ladies Tour bestaat sinds 2014 en werd tweemaal gewonnen door Marianne Vos. Vorig jaar greep de Duitse Lisa Klein de eindzege, vlak voor Amy Pieters. De organisatie verplaatst de focus nu naar de koers in 2021.

