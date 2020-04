Greg Van Avermaet wil dat er in deze koersloze tijd vanwege de coronacrisis elke week een virtuele wielerwedstrijd wordt georganiseerd. De Belgische toprenner van CCC won zondag de digitale versie van de Ronde van Vlaanderen.

"Het zou wel leuk zijn om de komende weken nog meer virtuele koersen te rijden. Ik denk dat veel grote renners daar voor te vinden zijn, omdat we niet veel anders te doen hebben", zei Van Avermaet maandag tegen Sporza.

Er wordt al sinds 14 maart, de slotdag van Parijs-Nice, niet gekoerst en dat zal ook de komende tijd niet gebeuren. De UCI heeft alle wedstrijden die in april en mei op het programma stonden afgelast, waardoor er een streep ging door onder meer alle voorjaarsklassiekers en de Giro d'Italia.

"Als de koersen opnieuw doorgaan, sta ik niet te springen voor virtuele wedstrijden. Maar zolang er geen koersen zijn, zijn virtuele wedstrijden de ideale gelegenheid om ons te tonen. Ik zou niet elke dag zo'n koers rijden, maar wel één keer per week", aldus Van Avermaet.

'Niet het gevoel dat ik op de Paterberg zat'

De digitale versie van de Ronde van Vlaanderen werd live uitgezonden op de Belgische televisie. Meer dan 600.000 mensen keken hoe dertien professionele renners, onder wie Mike Teunissen, op de hometrainer bij hun thuis de laatste 32 kilometer fietsten van 'Vlaanderens Mooiste'.

"De graphics waren nog niet top tijdens de Ronde. Ik had niet het gevoel dat ik op de Paterberg zat, toen ik de omgeving bekeek. Ze moeten er ook nog voor zorgen dat het effect van een slipstream nog beter werkt. Dan wordt een virtuele koers geen tijdrit", heeft Van Avermaet nog wel een puntje van kritiek.

"Het is natuurlijk moeilijk omdat dat allemaal in één keer goed te krijgen. Er is ook wel nog een verschil tussen de fietstrainers. Niet iedereen rijdt in dezelfde omstandigheden. Er zit zeker toekomst in, maar het zal wel nog op punt gesteld moeten worden."

De eerstvolgende virtuele wielerwedstrijd is de Ronde van Zwitserland van 22 tot en met 26 april. Liefst vijftien van de achttien WorldTour-ploegen, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma, hebben hun deelname toegezegd. In totaal achttien ploegen zullen ieder drie renners afvaardigen.

