Vijftien van de achttien WorldTour-teams, waaronder de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma, zullen eind april meedoen aan een vijfdaagse virtuele editie van de Ronde van Zwitserland.

De 'echte' Ronde van Zwitserland stond gepland van 6 tot en met 14 juni, maar de WorldTour-koers kan vanwege de coronacrisis voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet doorgaan.

Als alternatief zal de organisatie van de prestigieuze etappekoers samen met Velon - een samenwerking van elf grote wielerploegen - en het digitale platform ROUVY Indoor Cycling Reality van 22 tot en met 26 april een digitale versie van de Ronde van Zwitserland houden.

In totaal achttien ploegen zullen ieder drie renners afvaardigen, die thuis op de rollenbank over digitale Zwitserse wegen zullen koersen. Teams mogen elke dag andere renners inzetten, bijvoorbeeld klimmers voor een bergetappe en hardrijders voor een vlakke rit.

"We zijn overweldigd door het aantal teams dat deelname aan 'The Digital Swiss 5' heeft toegezegd", zegt Joko Vogel, de baas van de organisator van de Ronde van Zwitserland, maandag. "Dat toont aan dat er veel behoefte is aan dit soort evenementen."

Deelnemende teams virtuele Ronde van Zwitserland AGR2, BORA-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick-Step, Education First, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Mitchelton-SCOTT, Movistar, NTT Pro Cycling, Team INEOS, Jumbo-Visma, Team Sunweb, Trek-Segafredo, Total Direct Energie, Rally Cycling, nationaal team van Zwitserland

Virtuele Ronde van Vlaanderen was succes

Zondag organiseerde de Vlaamse organisatie Flanders Classics al een virtuele versie van de Ronde van Vlaanderen. Dertien profs reden vanuit huis de laatste 32 kilometer van het wielermonument. De Belg Greg Van Avermaet won.

Het evenement was zeker in België een groot succes; de tv-uitzending op Eén trok meer dan 600.000 kijkers.

48 Video Van Avermaet wint virtuele Ronde van Vlaanderen

